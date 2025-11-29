فنزويلا تهاجم تصريحات ترامب وتصفها بأنها تعكس "نزعات استعمارية" تجاه أمريكا اللاتينية

انتقدت الحكومة الفنزويلية بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا، واعتبرتها دليلاً على ما وصفته بـ"نزعات استعمارية" ما زالت الولايات المتحدة تُظهرها تجاه دول أمريكا اللاتينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

احترام سيادة فنزويلا ومجالها الجوي

وأكدت الحكومة في بيانها أن على واشنطن احترام سيادة فنزويلا ومجالها الجوي، مشددة على أنها لن تقبل بأي تهديدات أو محاولات للتدخل الخارجي في شؤونها.

ملامح الهيمنة والتصعيد السياسي

وجددت كاراكاس دعوتها للولايات المتحدة إلى الالتزام بالقانون الدولي، والتعامل مع دول المنطقة على أساس الندية والاحترام المتبادل، بدلاً من الخطاب الذي يحمل ملامح الهيمنة والتصعيد السياسي.

عمليات التشويش الكهرومغناطيسي

وعلى صعيد منفصل؛ أدان وزير خارجية كوبا عمليات التشويش الكهرومغناطيسي في البحر الكاريبي خاصة على المجال الجوي لفنزويلا، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف وزير خارجية كوبا أن هناك تشويش في منطقة الكاريبي ناجم عن الانتشار العسكري الهجومي والاستثنائي للولايات المتحدة.