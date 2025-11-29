إريك ترامب يطلق فودكا Trump Vodka بسعر رمزي يحمل رسالة سياسية قوية

أعلن إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء تلقي الطلبات المسبقة لشراء فودكا جديدة تحمل اسم Trump Vodka، وأكد إريك ترامب عبر منصة "إكس": "يسرني أن أعلن أن فودكا ترامب متاحة الآن للطلب المسبق".



ويُعرض زجاج الفودكا بسعة 750 مل على الموقع الرسمي بسعر 47.45 دولار، ويشير المراقبون إلى أن اختيار هذا الرقم ليس عشوائياً، بل يحمل دلالة سياسية، حيث أن دونالد ترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وكانا سابقا الرئيس 45 .



يُذكر أن الرئيس السابق ترامب يحقق ملايين الدولارات سنوياً من خلال تسويق اسمه على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الأحذية الرياضية، والساعات، بالإضافة إلى مشروباته الجديدة مثل فودكا ترامب.