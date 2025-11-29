في يومها العالمي.. حماة الوطن: مصر ستظل صاحبة الدور الأعمق والأصدق في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الحزب بمدينة الشيخ زايد، أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل رسالة متجددة بأن القضية الفلسطينية ستظل في قلب الأمة العربية ووجدانها، وأن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف أو المساومة مهما طال الزمن.

وقال صالح إن هذا اليوم يعكس موقفاً عالمياً واضحاً بأن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، مؤكداً أن التضامن الحقيقي لا يكون بالشعارات، بل بالمواقف الفاعلة والدعم المستمر لحقوق هذا الشعب الصامد.

وأضاف أن مصر كانت وستظل صاحبة الدور الأعمق والأصدق في الدفاع عن القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد، أو من خلال قيادتها المستمرة لمسار المصالحة الفلسطينية، بالإضافة إلى دورها الإنساني في دعم غزة وتخفيف معاناة أهلها، وحرصها الدائم على تثبيت التهدئة وفتح قنوات الحوار.

وأوضح صالح أن الموقف المصري الراسخ تجاه فلسطين ليس موقفاً طارئاً، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الدعم والمساندة، تجسده توجيهات القيادة السياسية التي جعلت من القضية الفلسطينية أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية، دفاعاً عن الأمن القومي العربي وحقوق الشعوب.

واختتم قائلاً: “في هذا اليوم، نجدد عهدنا بأن تبقى فلسطين قضيتنا المركزية، وبأن دعمنا للشعب الفلسطيني واجب وطني وإنساني، حتى ينال كامل حقوقه العادلة والمشروعة، وتقوم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.