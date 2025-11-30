طريقة عمل بطاطا وبطاطس باللبن.. جديدة وغير تقليدية

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطا وبطاطس باللبن، فهي من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الاشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي.

مقادير بطاطا وبطاطس باللبن



● بطاطس مبشورة

● بطاطا

● كرات

● كرفس

● زعتر

● جزر

● فلفل حار

● لبن

● مرقة

● ملح وفلفل

● بهارات

● ثوم وبصل بودرة

● جنزبيل

● كريمة

● جبنة مبشورة للوجه

● خبز محمص

طريقة تحضير شوربة بطاطا وبطاطس باللبن



يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر ثم يضاف البطاطس والبطاطا

ثم يضاف الفلفل الحار وكل البهارات والجنزبيل

ثم تترك المكونات حتى تغلي

ثم تضاف الكريمة والجبنة المبشورة والخبز المحمص