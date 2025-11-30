وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: التدقيق في دخول 100 ألف أفغاني في عهد بايدن

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، إنه سيتم فحص كل شخص لديه طلب لجوء معلق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، في تصريح لها، أنه سيتم التدقيق في دخول 100 ألف أفغاني خلال عهد بايدن في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

سرقة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

وفي أبريل الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبة يدها خلال عشاء عائلي في أحد مطاعم واشنطن مساء عيد الفصح.

ووفق صحيفة “نيويورك بوست”، فإن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدا ووثائق هوية ومفاتيح منزل وبطاقة دخول أمنية خاصة بالوزارة.

وأضافت أن نويم كانت تحمل هذا المبلغ النقدي لاستخدامه في نزهات عائلية وشراء هدايا.

ووقعت الحادثة في مطعم برجر شهير كانت نويم تتناول فيه العشاء مع أقاربها حيث أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، بحسب ما نقلته عدة وسائل إعلام، رجلا مقنعا يسرق الحقيبة ويغادر المطعم.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ظنت نويم في البداية أن أحد أحفادها قد لامس ساقها، قبل أن تكتشف بعد لحظات اختفاء الحقيبة.

وتُعد نويم (53 عاما) شخصية بارزة في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجرة، والتي تتضمن خططا لترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.