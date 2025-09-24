إطلاق نار في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في دالاس شمال تكساس الأمريكية

أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، وجود إطلاق نار في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في دالاس شمال تكساس بأمريكا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأفاد مراسل قناة " القاهرة الإخبارية، بسقوط 3 جرحى في إطلاق نار بأحد مقار شرطة الهجرة في مدينة دالاس الأمريكية ومقتل المنفذ.

وفي سياق آخر، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الشهر المقبل.



وقال مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات لهيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/ إن الاجتماع سيُعقد في 20 أكتوبر المقبل.



وأكد ألبانيز لاحقا موعد الاجتماع، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ألا يكون لدى ترامب وقت للقاء خلال تواجدهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.