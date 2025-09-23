سفير بريطانيا في مصر: ننسق مع أمريكا لوقف إطلاق النار في غزة

أكد مارك برايستون ريتشاردسون، سفير بريطانيا في مصر، أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية لن يؤثر سلبًا على العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود تفاهمات مستمرة بين لندن وواشنطن في الملفات الإقليمية والدولية.

محادثات معمّقة بين ترامب ورئيس الوزراء البريطاني

وأوضح السفير البريطاني، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامية فيروز مكي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء البريطاني أجرى مؤخرًا محادثات معمّقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا، تناولت أبرزها قضايا السياسة الخارجية، وعلى رأسها الوضع في الشرق الأوسط.

أولوية لوقف إطلاق النار في غزة

وأشار ريتشاردسون إلى اتفاق الجانبين على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل من أجل تسوية سلمية دائمة، مؤكدًا استمرار تلك الجهود في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك خلال الأسبوع المقبل.