ماكرون: أحيي جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف الحرب على غزة

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا الاعتراف وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الاوسط.

وقال ماكرون – في كلمته أمام المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين – أن الوقت قد حان للسلام والأمر “ملح” ولا مبرر لما يحدث في غزة ويجب انهاء الحرب لانقاذ الأرواح.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده تعرب عن تعاطفها مع الفلسطينيين، مشيرا أنه على الجميع فعل كل ما وسعنا للحفاظ على امكانية تحقيق حل الدولتين.

وتابع أن الاعتراف بالآخر وشرعيته وانسانيته هو الحل لوقف الدمار، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الاوسط.

وأكد “ماكرون” أنه لا مجال للضعف امام الارهابيين والتمسك بالقيم الانسانية هو شرط الخلاص، مضيفا أن اسرائيل تواصل عملياتها في غزة بهدف معلن هو تدمير حماس ولكن حياة الآف الغزيين لا تزال تدمر.

وتابع ماكرون، أن أحيي جهود مصر وقطر الولايات المتحدة لوقف الحرب على غزة.