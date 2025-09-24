ترامب يجتمع مع رئيس الوزراء الأسترالي في واشنطن الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الشهر المقبل.



وقال مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات لهيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/ إن الاجتماع سيُعقد في 20 أكتوبر المقبل.



وأكد ألبانيز لاحقا موعد الاجتماع، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ألا يكون لدى ترامب وقت للقاء خلال تواجدهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.



ويأتي اجتماع الشهر المقبل في إطار زيارة منفصلة لرئيس الوزراء الأسترالي إلى واشنطن، بدلا من لقاء على هامش مؤتمر دولي آخر، خلال موسم القمم الدولية في نهاية العام.



وعند سؤاله عن مخاوفه بشأن طريقة تعامل ترامب معه في البيت الأبيض، نظرًا لسلوك ترامب مع قادة دوليين آخرين، قال ألبانيز: "لدينا علاقة جيدة، وقد أجرينا اتصالات هاتفية إيجابية. أستراليا والولايات المتحدة شريكتان مهمتان، وأتوقع أن يكون اللقاء مثمرا".



يأتي تأكيد الاجتماع الثنائي بعد أشهر من التساؤلات حول عدم وجود أي لقاء بين القائدين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.