داعية: غياب التربية والرقابة الأسرية وراء انتشار التح.رش

قالت الداعية الإسلامية نيفين مختار إن سلوك المتحرش نابع في الأساس من خلل في التربية وغياب التوعية بما هو عيب وحرام، مشيرة إلى ضرورة أن يتذكر كل شاب أن لديه أخوات قد يتعرضن لما يفعله بغيرهن.

ملابس قصيرة داخل المنزل

وخلال لقائها مع الإعلامي شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب في برنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد، أوضحت أن بعض المتحرشين ينشأون في بيئات يرون فيها الأم ترتدي ملابس قصيرة داخل المنزل، فيعتاد الطفل رؤية الأجساد بشكل غير لائق، مما يجعله يعتبر الأمر طبيعيًا، لذلك طالبت الأمهات بالحفاظ على الاحتشام أمام الأبناء خاصة عند بلوغهم.

الفرق بين الصحيح والخطأ

وأضافت أن "الكارثة الكبرى" في الوقت الحالي تتمثل في الهاتف والإنترنت المفتوح والمواقع غير المنضبطة، في ظل غياب الرقابة الأسرية، مشددة على ضرورة متابعة الأبناء وتوعيتهم بالفرق بين الصحيح والخطأ، والعيب والحرام.

أسباب التحرش

وبيّنت مختار أن من أسباب التحرش أيضًا الحرمان، حيث قد يقع الشباب في مشاهدة المحتوى الإباحي، فيحدث ذلك اضطرابًا في هرموناتهم وسلوكياتهم ويزيد من الكبت لديهم. وأكدت على أهمية الزواج بصفته وسيلة للعفاف وحماية للنفس من الانحراف، موضحة أنها تتحدث بصراحة كي تصل الرسالة بوضوح للناس.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المتحرش يفتقر إلى معرفة الحلال والحرام، وأن الله سيحاسبه على أفعاله، مشيرة إلى أن غياب التربية الصحيحة يمنعه من إدراك معنى غضّ البصر والخوف من حساب يوم القيامة.