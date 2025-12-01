محمد جودة: سكواد الأهلي غير مؤهل للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

يرى محمد جودة نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي غير مؤهل للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في هذه النسخة .



وقال جودة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مباراة الجيش الملكي تعكس قدرات توروب الكبيرة، مدرب لديه قدرات فنية ظهرت في إدارته للمباراة.



وأضاف: الأهلي حاليًا غير مؤهل للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ويحتاج في الظهيرين الأيمن والأيسر ومركز المهاجم الصريح.

وتابع: كثرة النجوم تسببت في أزمة كبيرة لـ ريبييرو وهذا سبب فشله، الجمهور سيحسم كفة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام بيراميدز حال تأهل الثنائي

وواصل: رحلت عن الأهلي بسبب الضغوطات الجماهيرية بعدما أضاعت ركلة جزاء أمام المقاولون في نهائي كأس مصر..

