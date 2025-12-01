مصطفى بكري: من يثبت تورطه في مخالفات انتخابات مجلس النواب يجب أن يحاسب

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات اعترفت بأن هناك تجاوزا حدث في 19 دائرة وبسبب ذلك سيتم إعادة الإنتخابات في تلك الدوائر.

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك اختراقات وتجاوزات حدثت، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك محاسبات تتم بعد التجاوزات التي تمت في العملية الإنتخابية في عدد من الدوائر، ومن يثبت تورطه يجب أن يحاسب.

وتابع عضو مجلس النواب أن 80% من المرشحين ارتكبوا مخالفات والمال السياسي كان يوزع خارج اللجان، مؤكدا أن من أثبت تورطه يجب أن يحاسب.