أياكس يعتذر عن أحداث الشغب الجماهيرية أمام جرونينجن

اعتذر نادي أياكس الهولندي، عن أحداث الشغب الجماهيرية التي حدثت أمام نظيره جرونينجن، مساء الأحد، والتي وصفها بأنها فضيحة مطلقة.



وقرر الحكم إلغاء المباراة بعد مرور ما يقارب من ست دقائق على بداية المباراة بعد إطلاق ألعاب نارية متكررة، وكانت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وقال النادي في بيان: "يعتبر أياكس ما حدث في الملعب الليلة فضيحةً مُطلقة، نعتذر لكل من تأثر بأي شكل من الأشكال، لقد تعرّضت سلامة الجماهير واللاعبين للخطر، هذا أمر غير مقبول، ننأى بأنفسنا تمامًا عن هذا السلوك السيئ، لا مكان للألعاب النارية في الملعب".

وأضاف: "فحص المتفرجون في القسم المتأثر من الملعب كما نُشرت كلاب للكشف عن الألعاب النارية، سواءً داخل الملعب قبل افتتاحه أو عند دخول المتفرجين، كما اتُخذت إجراءات وقائية أخرى ومع ذلك، لم نتمكن من منع هذا الوضع".

وأتم: "سنراجع، بالطبع، تسجيلات الكاميرات لتحديد هوية الجناة، ونحقق بطرق أخرى لتحديد المسؤولين، إذا أدى ذلك إلى تحديد هوية الجناة، فسنتخذ الإجراءات المناسبة".

وفي بيان أخر، أعلن أياكس الموعد الجديد لاستئناف مباراته أمام جرونينجن، وقال: "ستُستأنف المباراة يوم الثلاثاء، وستُقام بدون جمهور".

ويحتل أياكس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 21 نقطة، ويأتي خلفه جرونينجن بنفس عدد النقاط.