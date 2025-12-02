استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

تشهد أسعار الفراخ استقراراً ملحوظاً في الأسواق بعد انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً ، وشهدت الأسعار إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الدواجن بعد استقرار سعر الفراخ البيضاء وسعر البانيه وكرتونة البيض.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 58 : 59 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 68 :69 جنيهًا مسجلة تراجع قدره 2 جنيه.

سعر الفراخ الحمراء اليوم

تراوحت اسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 80 و2 81 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

استقر سعر الفراخ الأمهات البيضاء عند 65 جنيهًا داخل المزارع، بينما تباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وانخفض متوسط سعر كيلو البلدي للمستهلك إلى 112 جنيهًا بانخفاض قدره 2.5 جنيه، مع تسجيل الأسعار: من 80 إلى 135 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البانيه اليوم

أما بالنسبة ل سعر كيلو البانيه اليوم ، فهو الأكثر بحثا و طلبا في السوق ، و يتراوح سعره ما بين ١٦٠ و١٨٠ جنيها حسب المنطقة .

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

-سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض -الأبيض 112 جنيهًا، لتباع للمستهلك 122 جنيهًا.

-بلغ سعر البيض البلدي 130 جنيهًا جملة، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 135 و140 جنيهًا.