أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا

يشتكي مستخدمو عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خصم رصيد من العداد ، دون معرفة السبب.

ويستعرض “صدى البلد” لقرائه المعلومات التى تتعلق بالرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بكارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى:



1- خصم أقساط



بعض العدادات مسبوقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (كارت)، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

كما أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

2- خصم فرق الشريحة



يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويتم خصم مبلغ فرق انتقال بين الشرائح

- الخصم والمكان "مغلق"



يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بـ"المقروء بصفر"، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.

- خصم مقابل خدمة العملاء



يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (جنيهان).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتى 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيها).

- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات (40 جنيها).

- خصم الرسوم والدمغات



خصم الرسوم والدمغات والخصم الذى يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع لسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونا مع نهاية الشهر.