التمثيل التجاري: تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان

شارك الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – في أعمال المنتدى المصري–اليوناني للأعمال والاستثمار المنعقد بالقاهرة، حيث استعرض الميزة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اطار زيارة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وذلك برئاسة Haris Theoharis نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتنمية.

ويضم الوفد 22 شركة يونانية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والأعمال اليوناني SEV، وغرفة تجارة أثينا، وهيئة Enterprise Greece المعنية بترويج الاستثمار والصادرات اليونانية، واتحاد المصدرين اليوناني SEVE. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة الرسمية والقطاعية، وتشمل الشركات العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، القطاع الصحي ومستحضرات التجميل، الصناعات التعدينية، التعبئة والتغليف، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات صناعية واستثمارية أخرى ذات أولوية لدى البلدين.



وخلال كلمته في المنتدى أكد الشريف قوة الشراكة المصرية–اليونانية وتصاعدها بعد رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2025، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 2 مليار يورو.

كما استعرض سيادته التطور الكبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودور التمثيل التجاري في جذب استثمارات دولية بقطاعات الهيدروجين الأخضر، البتروكيماويات، مكونات السيارات، والمنسوجات.

وأكد أن قناة السويس ستظل محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، وأن مشروع الربط الكهربائي GREGY يمثل نقلة نوعية في التعاون المصري–اليوناني ودعم أمن الطاقة الأوروبي.

ودعا د. عبد العزيز الشريف الشركات اليونانية لتعزيز وجودها في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط