أخبار البلد

تعاون مصري بوسني لتعزيز تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،اليوم الثلاثاء، السفير ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات وتنظيم حركة العمالة بين البلدين،حيث قام بالتوقيع على البرتوكول من جانب وزارة العمل السيد /هلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية بالوزارة ،وعن الجانب البوسني ،السيد ivan barbalic مدير عام وكالة العمل والتوظيف في البوسنة..وضم الوفد البوسني كلًا من السيدة suzana radinkovic نائب مدير عام الوكالة، والسيد Samir Zuko مساعد مدير عام الوكالة، والسيدة alma spahi رئيس قطاع بالوكالة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات في مجال معلومات وإحصاءات وتحليلات سوق العمل، وتوفير البيانات والدعم للباحثين عن فرص عمل في الدول الموقعة على البروتوكول، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وسوق العمل بأهمية هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين، إلى جانب تطوير خدمات الاستخدام العامة، ودعم الفئات الخاصة ومنحها فرصًا عادلة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البنية التحتية للخدمات الرقمية والتحول الرقمي لمنظومة الخدمات.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون المستمر بين الجانبين في ملف تنقل الأيدي العاملة، والتطرق إلى أهمية الربط الالكتروني في هذا المجال ،و الحديث عن فرص العمل التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية على مهن مختلفة داخل البوسنة والهرسك..كما شهد اللقاء إشادة من جانب وفد البوسنة والهرسك بالعمالة المصرية واتقانها ومهاراتها في العمل من خلال خبراتها التي اكتسبتها من التدريب والتأهيل وعملها في المشاريع القومية في مصر  ...وأكد معالي الوزير محمد جبران حرص الوزارة على مواصلة دعم هذا التعاون، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، ومؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير كوادر ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في البوسنة والهرسك، بما يدعم حركة التشغيل المنظمة ويفتح آفاقًا جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية..

