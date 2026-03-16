المالية: 6 مليارات جنيه مولت زيادة بطاقات التموين لـ 400 جنيه جديدة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن إتاحة ٦ مليارات جنيه لصرف ٤٠٠ جنيه مساندة نقدية إضافية لـ ١٠ ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية..



واضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أنه تمت إتاحة ٣ مليارات جنيه «دعم إضافي» للعلاج على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار.



أشار إلى أنه تم صرف ٤,٣ مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، حيث نستهدف الانتهاء من ١٠٠٠ مشروع.

كما أنه تمت إتاحة ١,٦ مليار جنيه مساندة نقدية إضافية لكل مستحقى برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

وذكر أنه خلال حزمة الحماية الاجتماعية، موضحًا تم صرف ١٨,٥ مليار جنيه منذ إطلاق هذه الحزمة فى فبراير ٢٠٢٦ لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية.