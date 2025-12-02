طارق رضوان: حملة الاتهامات ضد مستقبل وطن مغلوطة وتزييف للحقائق

أكد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، أن الاتهامات الأخيرة الموجهة ضد حزب مستقبل وطن ورموزه، في سياق العملية الانتخابية لمجلس النواب، تمثل حملة ممنهجة لتشويه صورة الحزب وتحميله مسؤوليات ليست من اختصاصه.

مستقبل وطن لم يتدخل في أي من الإجراءات التنفيذية أو التنظيمية للانتخابات

وقال رضوان في بيان له اليوم إن الحزب لم يتدخل في أي من الإجراءات التنفيذية أو التنظيمية للانتخابات، مشددًا على أن الهجوم السياسي الأخير يعتمد على سرديات غير دقيقة وخلط متعمد بين الأدوار السياسية والإدارية والقضائية.

وأشار إلى أن الحزب اعتمد في تشكيل قوائمه على نبض الشارع ومعايير واضحة لضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى إشراك عدد من الأحزاب المختلفة لتعزيز التعددية والمشاركة السياسية. وأضاف أن تحميل الحزب نتائج المخالفات الانتخابية يُعد محاولة لتزوير الحقائق، حيث أن إدارة العملية الانتخابية تقع ضمن اختصاص مؤسسات الدولة وسلطاتها القانونية.

وأوضح رضوان أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وأحكام محكمة القضاء الإداري أكدت أن الحزب لم يكن طرفًا في أي تجاوزات، وأن ما أثير من اتهامات لم يكن سوى استغلال سياسي للحظة، مشددًا على أن الحزب يلتزم بالقانون ويحرص على الشفافية والنزاهة في العمل السياسي.

وأكد أن استمرار محاولات التشويه لن تُضعف مكانة الحزب، بل ستؤكد دوره الفاعل في دعم الاستقرار السياسي والمشاركة المجتمعية وخدمة الوطن والمواطن بعيدًا عن المزايدات ومحاولات تضليل الرأي العام.