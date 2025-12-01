قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
برلمان

قيادي بـ «مستقبل وطن»: إيديكس منصة ترسخ قوة الدولة وعمق تحالفاتها العسكرية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتنظيم الاستثنائي والدور المحوري الذي قدمته الدولة المصرية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، مؤكّدًا أن المعرض لم يعد مجرد حدث عسكري عالمي تستضيفه القاهرة، بل أصبح منصة استراتيجية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة.

وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الاثنين، إن نسخة هذا العام من «إيديكس» أثبتت قدرة مصر على المنافسة القوية في سوق التسليح الدولي، سواء من خلال المنتجات العسكرية المصرية التي لاقت اهتمامًا واسعًا من الوفود المشاركة، أو من خلال حجم الشركات العالمية التي حرصت على الحضور وعقد الشراكات، مضيفًا أن تنوّع المشاركات، وارتفاع عدد الأجنحة الدولية، يؤكدان الثقة الكبيرة في قدرات الدولة المصرية على قيادة مثل هذه الفعاليات الضخمة بمستويات عالمية.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن إيديكس 2025 يعكس رؤية القيادة السياسية نحو دعم الصناعات الوطنية، وتوطين تكنولوجيا الدفاع، وتعزيز التعاون العسكري مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة لا تنظر للمعرض باعتباره حدثًا ترويجيًا فقط، بل باعتباره مشروعًا متكاملًا يعزز الأمن القومي ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وتابع ”عبد السميع“ أن حجم التعاقدات ومذكرات التفاهم التي يشهدها المعرض يعد مؤشرًا مهمًا على ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، معتبرًا أن المعرض يمثل فرصة ذهبية للشركات المحلية للتعرف على أحدث تقنيات التسليح، وبناء شراكات قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام تميز بعرض نماذج مصرية مُطورة داخل مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن التطور الحاصل في جودة التصنيع يعكس خططًا واضحة للدولة نحو امتلاك قدرات دفاعية ذاتية، تحقق الاكتفاء وتدعم الجيش المصري بأحدث الأنظمة المتقدمة.

كما أثنى ”عبد السميع“ على الجهود التنظيمية والإدارية التي قدمتها القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، معتبرًا أن نجاح «إيديكس 2025» بهذا الشكل يعكس قوة مؤسسات الدولة في إدارة الفعاليات الدولية، وقدرتها على الظهور بصورة تليق بمكانة مصر وحجمها الإقليمي.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن استمرار تنظيم هذا الحدث العالمي على أرض مصر يرسل رسالة واضحة بأن القاهرة أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعات الدفاعية، ومحورًا مهمًا للتعاون العسكري، مشيرًا إلى أن «إيديكس» بات عنصرًا ثابتًا في تعزيز قوة مصر، ودعم مسار التنمية الشاملة التي تسير فيها الدولة بثبات وثقة.

ايديكس ايديكس ٢٠٢٥ مجلس النواب البرلمان مستقبل وطن

