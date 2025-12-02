قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب والنادي سيضيف له قبل أن يضيف هو للنادي.


وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: إذا أراد محمد صلاح ان يهتم بمسيرته في النادي الاهلي فهو شرف له وشيء يضيف لمحمد صلاح وليس الاهلي.


وأضاف: بالنسبة لي محمد صلاح تاريخ وأسطورة ولكن الأهلي نادي غير عادي واي لاعب يحلم بارتداء قميص النادي الاهلي.

 
وتابع: محمد صلاح تاريخ كبير وقدم الكثير ونموذج يحتذى به في الطموح والمثابرة ولكن ايضاً النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بالنسبة لي ولأي أهلاوي.

