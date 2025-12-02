شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب والنادي سيضيف له قبل أن يضيف هو للنادي.



وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: إذا أراد محمد صلاح ان يهتم بمسيرته في النادي الاهلي فهو شرف له وشيء يضيف لمحمد صلاح وليس الاهلي.



وأضاف: بالنسبة لي محمد صلاح تاريخ وأسطورة ولكن الأهلي نادي غير عادي واي لاعب يحلم بارتداء قميص النادي الاهلي.



وتابع: محمد صلاح تاريخ كبير وقدم الكثير ونموذج يحتذى به في الطموح والمثابرة ولكن ايضاً النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بالنسبة لي ولأي أهلاوي.