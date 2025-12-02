تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين عدد من رجال الأعمال والخبراء في عضوية الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.



تم تعيين كل من الإعلامي عمرو الليثي والسيناريست عبد الرحيم كمال والمنتج جابي خوري لعضوية غرفة صناعة السينما.









المنتج جابي خوري شارك مؤخرا في تقديم العرض العالمي الاول لفيلم شكوى رقم 713317 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة أفاق السينما العربية التي يتولى إدارتها الناقد محمد نبيـل.



وتدور أحداث الفيلم داخل شقة المهندس الزراعي مجدي وزوجته سما في حي المعادي حيث يتسبب مجدي في ثقب مجمد "فريزر" ثلاجته القديمة دون قصد في أثناء محاولته إذابة الثلج المتراكم داخله مما استدعى استعانته بمركز صيانة لإصلاح العطل.

يخوض الزوجان تجربة مؤلمة مع مركز الصيانة الذي يخدعهما أولا بفرض تكلفة مبالغ فيها لإصلاح المشكلة ثم يماطلهما في إكمال المهمة بعد تجدد العيب مرة أخرى مع ظهور مشكلات جديدة نجمت عن سوء الإصلاح.