حماس: الاحتلال يتعمّد قتل أحد الصحفيين في خان يونس

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم أن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في وسط مدينة غزة، خارج الخط الأصفر.

وقال قاسم، في تصريحات له، إن ذلك أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، منوها إلى أن الاحتلال يتعمّد قتل أحد الصحفيين في خان يونس جنوب القطاع.

وأكد استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال المجرم.

وشدد على أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها.

وختم: “نجدد دعوتنا للوسطاء والدول الضامنة التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى تحرك جاد لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان”.