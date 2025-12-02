الدنمارك.. توقيف شخصين يُشتبه في قيامهما بحملة لجمع أموال لصالح “حماس”

أعلنت السلطات في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، عن توقيف شخصين يُشتبه في قيامهما بحملة لجمع أموال لصالح حركة “حماس”.

وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء، فإن الاعتقال جاء بعد تحقيقات قادها جهاز أمني دنماركي، بالتعاون مع جهات أوروبية، انتهت إلى الاشتباه بأن الرجلين كانا يحرّضان تبرعات — نقدية أو عبر تحويلات — موجهة إلى حركة “حماس”، في ما يُعدّ محاولة لتأمين تمويل لأنشطتها.

وفي بيان مقتضب، قالت مصادر أمنية أن التحقيقات كشفت "شبكة منظمة" تربط بين الجهات التي جمعت الأموال وبين جهات يُشتبه أنها تنتمي إلى “حماس”، في محاولة لإعادة توجيه التمويل نحو أنشطة داخل الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه الحادثة في إطار سلسلة تحقيقات أوروبية تستهدف شبكات يزعم أنها تدعم “حماس” مالياً أو لوجستياً. ففي الأشهر الأخيرة، أعلنت عدد من الدول الأوروبية — بينها الدنمارك وألمانيا — عن عدة اعتقالات لأشخاص يُشتبه في علاقتهم بالحركة، بعضها شمل حيازة أسلحة ومحاولات تنفيذ هجمات.

ومن المتوقع أن يمثل الموقوفان أمام القضاء الدنماركي قريباً، حيث ستُحدد التهم الموجهة إليهما، وربما يشمل ذلك تهم "تمويل إرهابي" بموجب القوانين المحلية والأوروبية المعنية.

وحتى الآن، لم تُنشر هويّتهما أو تفاصيل دقيقة عن الحجم المالي الذي جُمع، أو المآرب النهائية للأموال أو التبرعات.