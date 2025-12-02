قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب تشوهات للجنين .. تحذير من تشغيلة مغشوشة من حقنة RH
الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030
المستشار حازم بدوي: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت بانضباط وفي ظل مُناخ ديمقراطي
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية مدفوعة بعمليات البيع في السوق العالمية

عائدات السندات الأوروبية
عائدات السندات الأوروبية
أ ش أ

ارتفعت عائدات السندات الأوروبية على الرغم من بيانات التضخم المستقرة، لأن ارتفاع العوائد اليابانية يغذي إعادة تسعير السوق العالمية.


وذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية أن عائدات السندات السيادية ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مدفوعة بعمليات بيع في السوق العالمية أثارها ارتفاع العوائد اليابانية، حتى مع عدم إظهار التضخم في منطقة اليورو علامة تذكر على التسارع.
ووفقًا لتقديرات سريعة من يوروستات اليوم ، بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.2٪ في نوفمبر، وهو ارتفاع متواضع من 2.1٪ في أكتوبر، ويتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين.


ورغم الزيادة، تقلصت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3٪، مما يمثل أول انخفاض شهري منذ يناير، ويشير إلى أن ضغوط خفض التضخم لا تزال قائمة.


واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، عند 2.4٪، وهو أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5٪، وظلت الخدمات المحرك الرئيسي للتضخم عند 3.5٪، تليها الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 2.5٪، وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار الطاقة عائقًا، حيث انخفضت بنسبة 0.5٪ مقارنة بانخفاض بنسبة 0.9٪ في أكتوبر.
 

ارتفعت عائدات السندات الأوروبية بيانات التضخم المستقرة إعادة تسعير السوق العالمية

