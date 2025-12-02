ارتفاع عائدات السندات الأوروبية مدفوعة بعمليات البيع في السوق العالمية

ارتفعت عائدات السندات الأوروبية على الرغم من بيانات التضخم المستقرة، لأن ارتفاع العوائد اليابانية يغذي إعادة تسعير السوق العالمية.



وذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية أن عائدات السندات السيادية ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مدفوعة بعمليات بيع في السوق العالمية أثارها ارتفاع العوائد اليابانية، حتى مع عدم إظهار التضخم في منطقة اليورو علامة تذكر على التسارع.

ووفقًا لتقديرات سريعة من يوروستات اليوم ، بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.2٪ في نوفمبر، وهو ارتفاع متواضع من 2.1٪ في أكتوبر، ويتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين.



ورغم الزيادة، تقلصت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3٪، مما يمثل أول انخفاض شهري منذ يناير، ويشير إلى أن ضغوط خفض التضخم لا تزال قائمة.



واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، عند 2.4٪، وهو أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5٪، وظلت الخدمات المحرك الرئيسي للتضخم عند 3.5٪، تليها الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 2.5٪، وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار الطاقة عائقًا، حيث انخفضت بنسبة 0.5٪ مقارنة بانخفاض بنسبة 0.9٪ في أكتوبر.

