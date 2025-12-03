قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع عددا من الملفات التنفيذية ويراجع إجراءات الحماية المدنية

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 ترأس محافظ الدقهلية مرزوق اجتماعًا موسعًا ضم مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المختلفة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.


واستهل المحافظ الاجتماع - بحضور السكرتير العام للمحافظة عماد عبد الله و السكرتير العام المساعدعماد الدكروري - بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حريق "سوق الخواجات" بالمنصورة، الذي وقع يوم الأمس، قائلًا: "حزينٌ من كل قلبي على هؤلاء الشباب"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما بعث بأخلص أمنياته باكتمال الشفاء العاجل للمصابين.


وأوضح المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مستوى الأداء وضبط العمل التنفيذي، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة.


وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الدائمة لمنظومة الحماية المدنية ووسائل الإطفاء في جميع المنشآت، ورفع أي إشغالات تعوق حركة سيارات الإطفاء والإسعاف.


وتناول الاجتماع ملف الإدارات الهندسية وإدارة التخطيط العمراني،حيث أكد المحافظ على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية في إصدار التراخيص، وتشديد الرقابة على الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصِّرين.


وكلف المحافظ مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة، بعقد دورة تدريبية مكثفة لمديري التخطيط بالوحدات المحلية، على أن يكون كل رئيس مدينة مسؤولًا عن ترشيح المتدربين ومتابعة أدائهم بعد التدريب، لتحسين الأداء والإسراع في إنهاء إجراءات المواطنين، مؤكدًا أن رفع القدرات الفنية للمهندسين يُعد من أهم وسائل تحسين مستوى الأداء.


كما كلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمتابعة ومراجعة منظومة"المتغيرات المكانية" ميدانيا أولاً بأول، وعرض تقرير أسبوعي شامل بكافة الإجراءات المتخذة، خاصة المناطق التي تحتوي على نقاط غير قانونية، وسرعة الرد على هذه المتغيرات بدقة وشفافية وفق آليات واضحة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة والرادعة.


وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات، وحفظ حق الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في المهد، مؤكدًا أنه لن يُقبل أي تقصير أو إهمال في هذا الملف.


وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية لضمان سرعة اتخاذ القرار بناءً على البيانات المحدثة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة التخطيط العمراني يعد ركيزة أساسية للتنمية بالمحافظة.


تطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف تحصيل رسوم إشغالات الطرق من لافتات الدعاية الانتخابية،حيث وجه المحافظ بتطبيق اللوائح المنظمة بكل حزم، وتحصيل مستحقات الدولة دون استثناء، مع إلزام الوحدات المحلية بإعداد حصر دقيق لجميع الإشغالات، مؤكدًا أن الحفاظ على المال العام واجب وطني لا يقبل التهاون، ومشددا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وفيما يخص مسابقة أفضل قرية ومدينة ومركز، وجه المحافظ بدعم المبادرات المحلية وتعزيز التنافس بين الوحدات، مؤكدًا أن الهدف هو رفع مستوى الخدمات والنظافة والانضباط، وتشجيع القيادات على الابتكار في الإدارة.


وفي سياق متصل، شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات المخالفة من الشوارع والميادين، وتحصيل حقوق الدولة كاملة، موجّهًا الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات لتحسين المظهر العام.


كما أكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة المخبز الدائم بسوق الجملة بالمنصورة، ودراسة إمكانية تعميم الفكرة على مستوى المحافظة، للقضاء على ظاهرة تجميع البطاقات التموينية وتوفير الخبز المدعم على مدار اليوم.


ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالإسراع في إنهاء أعمال الصيانة والرصف للشوارع والطرق الرئيسية، وشدد على استمرار العمل في إطار مسابقة أفضل مدينة ومركز وقرية وعرض الإنجازات، مشيدًا بتفاعل القيادات مع المسابقة.

محافظ الدقهلية العمل المديريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد