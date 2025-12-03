محافظ الدقهلية يتابع عددا من الملفات التنفيذية ويراجع إجراءات الحماية المدنية

ترأس محافظ الدقهلية مرزوق اجتماعًا موسعًا ضم مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المختلفة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.



واستهل المحافظ الاجتماع - بحضور السكرتير العام للمحافظة عماد عبد الله و السكرتير العام المساعدعماد الدكروري - بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حريق "سوق الخواجات" بالمنصورة، الذي وقع يوم الأمس، قائلًا: "حزينٌ من كل قلبي على هؤلاء الشباب"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما بعث بأخلص أمنياته باكتمال الشفاء العاجل للمصابين.



وأوضح المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مستوى الأداء وضبط العمل التنفيذي، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة.



وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الدائمة لمنظومة الحماية المدنية ووسائل الإطفاء في جميع المنشآت، ورفع أي إشغالات تعوق حركة سيارات الإطفاء والإسعاف.



وتناول الاجتماع ملف الإدارات الهندسية وإدارة التخطيط العمراني،حيث أكد المحافظ على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية في إصدار التراخيص، وتشديد الرقابة على الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصِّرين.



وكلف المحافظ مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة، بعقد دورة تدريبية مكثفة لمديري التخطيط بالوحدات المحلية، على أن يكون كل رئيس مدينة مسؤولًا عن ترشيح المتدربين ومتابعة أدائهم بعد التدريب، لتحسين الأداء والإسراع في إنهاء إجراءات المواطنين، مؤكدًا أن رفع القدرات الفنية للمهندسين يُعد من أهم وسائل تحسين مستوى الأداء.



كما كلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمتابعة ومراجعة منظومة"المتغيرات المكانية" ميدانيا أولاً بأول، وعرض تقرير أسبوعي شامل بكافة الإجراءات المتخذة، خاصة المناطق التي تحتوي على نقاط غير قانونية، وسرعة الرد على هذه المتغيرات بدقة وشفافية وفق آليات واضحة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة والرادعة.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات، وحفظ حق الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في المهد، مؤكدًا أنه لن يُقبل أي تقصير أو إهمال في هذا الملف.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية لضمان سرعة اتخاذ القرار بناءً على البيانات المحدثة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة التخطيط العمراني يعد ركيزة أساسية للتنمية بالمحافظة.



تطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف تحصيل رسوم إشغالات الطرق من لافتات الدعاية الانتخابية،حيث وجه المحافظ بتطبيق اللوائح المنظمة بكل حزم، وتحصيل مستحقات الدولة دون استثناء، مع إلزام الوحدات المحلية بإعداد حصر دقيق لجميع الإشغالات، مؤكدًا أن الحفاظ على المال العام واجب وطني لا يقبل التهاون، ومشددا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفيما يخص مسابقة أفضل قرية ومدينة ومركز، وجه المحافظ بدعم المبادرات المحلية وتعزيز التنافس بين الوحدات، مؤكدًا أن الهدف هو رفع مستوى الخدمات والنظافة والانضباط، وتشجيع القيادات على الابتكار في الإدارة.



وفي سياق متصل، شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات المخالفة من الشوارع والميادين، وتحصيل حقوق الدولة كاملة، موجّهًا الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات لتحسين المظهر العام.



كما أكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة المخبز الدائم بسوق الجملة بالمنصورة، ودراسة إمكانية تعميم الفكرة على مستوى المحافظة، للقضاء على ظاهرة تجميع البطاقات التموينية وتوفير الخبز المدعم على مدار اليوم.



ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالإسراع في إنهاء أعمال الصيانة والرصف للشوارع والطرق الرئيسية، وشدد على استمرار العمل في إطار مسابقة أفضل مدينة ومركز وقرية وعرض الإنجازات، مشيدًا بتفاعل القيادات مع المسابقة.