محافظات

الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم وتكريمهم بدمياط

شهد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم الذى أقامته جمعية منار السبيل بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي و التربية والتعليم والشباب والرياضة بنادى المهندسين بمدينة دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و  محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي و الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و النائب نادر الداجن عضو مجلس النواب والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين  أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ السابق و الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف .

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى و تلاوة آيات من القرآن الكريم ، و عرض فيديو لانشطة جمعية منار السبيل لذوى الهمم ، وألقى " محافظ دمياط " كلمة أعرب خلالها احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم، الذى يأتى فى الثالث من ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن هذا اليوم الذي نُجدد فيه التزامنا الكامل، بدعم هذه الفئة العزيزة التي نفتخر بها جميعًا، ونعتبرها مصدرًا للإلهام والطاقة الإيجابيةوالعزيمة التي لا تنضب.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا بالغًا برعاية ذوي الهمم، من خلال توفير كافة أوجه الدعم لهم ، و تعزيز دمجهم في المجتمع، وتوفير الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة، ودعم مواهبهم وقدراتهم التي أثبتت للجميع ، أن الإرادة قادرة على تجاوز كل التحديات.

وأكد " المحافظ " أيضًا أن استمرار العمل على توفير البيئة المناسبة، والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وفتح مزيد من الفرص أمامهم في مجالات التدريب والتشغيل، بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، التي جعلت حقوقهم وتمكينهم محورًا أساسيًا في خطط الدولة.

ووجه " محافظ دمياط " كلمة لبناته وأبنائه إنكم لستم فقط جزءًا من هذا المجتمع، بل أنتم قوته الحقيقية التى تُثريه وتُضيف إليه الكثير ، و لفت إن ما نراه اليوم من نماذج مُشرفة ونجاحات متتابعة، يؤكد أنكم قادرون على تحقيق المزيد وأكد أن محافظة دمياط دائمًا داعمه لهم

و وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تقديره لكل الأسر التي تقدم أروع صور العطاء، ولكل الجهات والمؤسسات التى تعمل على رعاية وتمكين أبنائنا من ذوي الهمم وعاهدهم على مواصلة العمل ،من أجل توفير بيئة داعمة ومحفزة تحقق لكم مستقبلًا يليق بكم ،واختتم كلمته بكلمة " تحيا الإرادة التي لا تعرف المستحيل "

كما كرم "محافظ دمياط " أبطال محافظة دمياط من ذوى الهمم و المدربين ،وأشاد بما قدموه من انجازات تُعد فخر للمحافظة ، كما أعرب عن خالص تقديره لبناته وأبنائه متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح

وتخلل فاعليات الحفل فقرات فنية قدمها طلاب مدارس شطا العزبى والنور والأمل و التربية الفكرية والتربية الخاصة ومركز منار السبيل للتأهيل و مركز التأهيل بدمياط الجديدة

