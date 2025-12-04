تأثير الدراما في وعي المجتمع.. ندوة بآداب بنها

نظمت كلية الآداب ندوة بعنوان "تأثير الدراما في وعي المجتمع " بالتعاون مع قسم الإعلام وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الآداب.

وأشارت الدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن الندوة حاضر فيها الدكتور محمد عبد البديع أستاذ الإعلام بكلية الآداب، وذلك بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الندوة مناقشة الدور الحيوي الذي تؤديه الدراما في تشكيل وعي المجتمع، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على ثقافة الأفراد وسلوكياتهم، من ناحية أن الأعمال الدرامية تُعد من أهم أدوات القوة الناعمة التي تنعكس من خلالها قيم المجتمع وتوجهاته، كما تُسهم في فتح نقاشات حول قضايا اجتماعية هامة مثل الهوية، والعلاقات الإنسانية، ودور المرأة، والعدالة الاجتماعية.

كما سلطت الندوة الضوء على الجانب الإيجابي للدراما في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالدراما الهادفة مقابل الدراما التجارية، وكيفية توجيه المحتوى الدرامي ليكون أداة بنّاءة للمجتمع.

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من طلاب قسم الإعلام والكلية والمهتمين بالشأن الثقافي والتى أثرت النقاشات حول قضية الدراما وتأثيرها في المجتمع ، وقدّم الحضور رؤى واعية تعكس إدراكهم لدور الدراما في تشكيل الوعي وتوجيه السلوك.