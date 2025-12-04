قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
الدقهلية: 1613 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية في كفر المحمدية
تأثير الدراما في وعي المجتمع.. ندوة بآداب بنها

إبراهيم الهواري

نظمت كلية الآداب ندوة بعنوان "تأثير الدراما في وعي المجتمع " بالتعاون مع قسم الإعلام وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الآداب.

وأشارت الدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن الندوة حاضر فيها الدكتور محمد عبد البديع أستاذ الإعلام بكلية الآداب، وذلك بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الندوة مناقشة الدور الحيوي الذي تؤديه الدراما في تشكيل وعي المجتمع، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على ثقافة الأفراد وسلوكياتهم، من ناحية أن الأعمال الدرامية تُعد من أهم أدوات القوة الناعمة التي تنعكس من خلالها قيم المجتمع وتوجهاته، كما تُسهم في فتح نقاشات حول قضايا اجتماعية هامة مثل الهوية، والعلاقات الإنسانية، ودور المرأة، والعدالة الاجتماعية.

كما سلطت الندوة الضوء على الجانب الإيجابي للدراما في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالدراما الهادفة مقابل الدراما التجارية، وكيفية توجيه المحتوى الدرامي ليكون أداة بنّاءة للمجتمع.

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من طلاب قسم الإعلام والكلية والمهتمين بالشأن الثقافي والتى أثرت النقاشات حول قضية الدراما وتأثيرها في المجتمع ، وقدّم الحضور رؤى واعية تعكس إدراكهم لدور الدراما في تشكيل الوعي وتوجيه السلوك.

القليوبية محافظة القليوبية بنها ندوة بكلية الآداب ببنها رئيس جامعة بنها

