القوات الروسية تدمر 76 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مقاطعات

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 76 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد.



وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الخميس/ - "إنه قد تم إسقاط "21 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و16 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و14 فوق أراضي إقليم ستافروبول، و7 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و4 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة فورونيج ومسيّرتين اثنتين فوق كل من مقاطعات أوريول وريازان وتولا".



كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة، فوق منطقة موسكو، وكذلك الأمر فوق إقليم كراسنودار، ومقاطعتي ليبيتسك، ونيجني نوفغورود، إلى جانب إسقاط مسيّرة واحدة فوق البحر الأسود.

