بالأسماء.. القائمة المبدئية للمتقدمين لعمادة كلية علوم الرياضة ببنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة المبدئية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترشح على منصب عميد كلية علوم الرياضة، وذلك وفقًا لتواريخ تقديم أوراقهم.

قائمة الأسماء

وضمت القائمة كل من: الدكتور هاني محمد زكريا عزب الدسوقي والدكتور أحمد المغاوري مروان السيد والدكتور تامر حسين محمد الشتيحي والدكتور أحمد يوسف عبد الرحمن أحمد يوسف والدكتور محمد عبد الكريم نبهان حسنين والدكتور مختار إبراهيم عبد الحافظ شومان والدكتور ياسر محفوظ عطوه سعد الجوهري والدكتور غادة يوسف عبدالرحمن أحمد يوسف والدكتور تامر جمال عرفة علي سعيد.

وقالت الجامعة أن الإعلان يأتى في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية وفق القواعد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكدت جامعة بنها أنه سيتم فتح باب الطعون على المرشحين المدرجين بالقائمة لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وذلك بمكتب الدكتور رئيس الجامعة.