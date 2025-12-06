قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة فنون ضد العنف بجامعة بنها

إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  استمرار تلقى طلبات التقدم فى المسابقة الفنية عن "فنون ضد العنف" والتى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك إطار حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة". 


وقال الجيزاوي أن  المسابقة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة، وترسيخ قيم المساواة والاحترام، ودعم دور الفنون كوسيلة للتعبير والتوعية ودعم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة ، كما تسعى المسابقة إلى تشجيع الإبداع الطلابي والمشاركة المجتمعية من خلال أعمال فنية تعبر عن رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدعو إلى التعايش الإنساني ونشر ثقافة الوعي المجتمعي.


وأشار رئيس الجامعة إلى أن  المسابقة تضم قسمين رئيسيين ، الأول : مخصص للطلاب والمجتمع المدني، ويتيح مشاركة طلاب وطالبات جامعة بنها وخريجيها في مجالات القصة القصيرة، الشعر والنصوص الأدبية، الرسم والتصوير الفني، النحت والتماثيل، الفيديوهات والأفلام التوعوية القصيرة، المشاهد المسرحية الصامتة، والموسيقى أو الأغاني الهادفة.


أما القسم الثاني : فهو مخصص لذوي الهمم، إيمانًا من الجامعة بقدراتهم الإبداعية ودورهم في التوعية، حيث يمكنهم المشاركة من خلال الرسم أو الأشغال الفنية اليدوية، الشعر أو الإلقاء، العروض الفنية أو الفيديوهات التوعوية، والتمثيل أو الأداء التعبيري ، ويتم التسجيل في المسابقة عبر الروابط المخصصة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 15 ديسمبر  الجارى.

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

