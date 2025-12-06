15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة فنون ضد العنف بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها استمرار تلقى طلبات التقدم فى المسابقة الفنية عن "فنون ضد العنف" والتى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك إطار حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة".



وقال الجيزاوي أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة، وترسيخ قيم المساواة والاحترام، ودعم دور الفنون كوسيلة للتعبير والتوعية ودعم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة ، كما تسعى المسابقة إلى تشجيع الإبداع الطلابي والمشاركة المجتمعية من خلال أعمال فنية تعبر عن رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدعو إلى التعايش الإنساني ونشر ثقافة الوعي المجتمعي.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المسابقة تضم قسمين رئيسيين ، الأول : مخصص للطلاب والمجتمع المدني، ويتيح مشاركة طلاب وطالبات جامعة بنها وخريجيها في مجالات القصة القصيرة، الشعر والنصوص الأدبية، الرسم والتصوير الفني، النحت والتماثيل، الفيديوهات والأفلام التوعوية القصيرة، المشاهد المسرحية الصامتة، والموسيقى أو الأغاني الهادفة.



أما القسم الثاني : فهو مخصص لذوي الهمم، إيمانًا من الجامعة بقدراتهم الإبداعية ودورهم في التوعية، حيث يمكنهم المشاركة من خلال الرسم أو الأشغال الفنية اليدوية، الشعر أو الإلقاء، العروض الفنية أو الفيديوهات التوعوية، والتمثيل أو الأداء التعبيري ، ويتم التسجيل في المسابقة عبر الروابط المخصصة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 15 ديسمبر الجارى.