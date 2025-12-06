خبير: السماح الأمريكي بتداول العملات المشفرة خطوة تنظيمية تعزز الثقة والاستثمار

أكد خبير العملات الرقمية ميشال هبر أن القرار الأمريكي بالسماح رسميًا بتداول البيتكوين والعملات المشفرة يمثل تحولًا مهمًا في مسار الأصول الرقمية، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار تنظيمي بالدرجة الأولى لكنها تحمل تأثيرات اقتصادية واضحة على المستثمرين.

وأوضح هبر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن العملات المشفرة أصبحت تحقق حضورًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البيتكوين والإيثيريوم والسولانا وغيرها بدأت تأخذ «مكانها الطبيعي» في التداول اليومي، وأن ثقة الأفراد في امتلاكها ترتفع بفضل وجود منصات مرخصة وموثوقة.

وأضاف أن القرار الأمريكي يعزز شرعية التداول ويوفر حماية أكبر للمستثمرين، قائلًا إن «أي شخص يمتلك بيتكوين بشكل قانوني أصبح بإمكانه الإعلان عن ممتلكاته والتداول بأمان كامل، مع وجود دعم أمريكي يرفع مستوى الأمان والثقة عالميًا».

وأشار هبر إلى الرحلة الطويلة للعملات الرقمية منذ انطلاقها، موضحًا أن «البيتكوين عند ظهوره في 2009 كان أقل من دولار واحد، بينما وصلت قيمته اليوم إلى نحو 89 ألف دولار»، وهو ما يعكس نقلة نوعية تؤكد جدية هذا المجال وتصاعد أهميته الاقتصادية».

وأكد خبير العملات الرقمية أن التشريعات الجديدة ستدعم ثقة الأفراد والمؤسسات، وستجعل البيتكوين أكثر أمانًا كأصل استثماري، مما يساهم في توسيع استخدام العملات المشفرة داخل القطاعات المالية المختلفة.

وأشار إلى أن القرار الأمريكي سيعيد تشكيل قواعد التداول والامتلاك، ليصبح الاستثمار في العملات الرقمية جزءًا راسخًا من منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.