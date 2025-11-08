قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
ماذا يحدث حال انتهاء قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بالتعادل؟
مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025
محمد صلاح يواصل الهيمنة التاريخية.. قلق وحيرة قبل موقعة مانشستر سيتي وليفربول
127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير
على متنها 2700 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينةMSC Armonia.. صور
انطلاق تصويت المصريين لليوم الثاني بالمغرب في انتخابات مجلس النواب
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها وحصن نفسك ضد الشرور والشياطين
13 ألف جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بهذه المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سوق العملات المشفرة الهابطة تبدد مكاسب 2025 بالكامل تقريباً

بتكوين
بتكوين
وكالات

لم يستغرق الأمر سوى شهر واحد تقريباً حتى تمحو العملات المشفرة معظم المكاسب التي حققتها منذ بداية العام في قيمتها السوقية.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة في ذروتها التي بلغتها في السادس من أكتوبر، مستوى قياسياً يناهز 4.4 تريليون دولار، ولكن بعد تراجعها بنسبة 20% منذ ذلك الحين بات يفصلها 2.5% فقط لتتخلى عن المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، وفقاً لبيانات موقع "كوين غيكو" (CoinGecko).

وبدأت موجة الهبوط بعد التصفية المفاجئة لمراكز قائمة على الديون بقيمة تقارب 19 مليار دولار بعد أيام قليلة من تسجيل الذروة، ما بدّد الثقة في السوق، فيما لا يظهر المتعاملون مؤشرات على المراهنة على انتعاش قريب.

جاء هذا الأداء صادماً؛ إذ لم يتوقعه كثيرون في عام اتسم بتقارب أوثق بين الأصول الرقمية من جهة، والهيئات التنظيمية والمصارف العالمية والمؤسسات الاستثمارية من جهة أخرى.
أشعل دونالد ترمب، من خلال مساعيه لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة، موجة نشاط واسعة رفعت سعر "بتكوين" بنسبة وصلت إلى 35%. غير أن هذا الزخم تبدّد سريعاً، إذ تراجعت القيمة السوقية للأصول الرقمية إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عند توليه المنصب.

هبطت "بتكوين" بنسبة 8% منذ بداية الأسبوع، لتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس، بعدما هوت دون متوسطها المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى دعم رئيسي ظل صامداً منذ السوق الهابطة في عام 2022. وتُتداول العملة عند نحو 101 ألف دولار صباح الجمعة في لندن.

رغم اتساع موجة البيع الأخيرة، فإن الخسائر الأشد تركزت في العملات البديلة، وهي الرموز الأصغر والأكثر تقلباً، التي سجلت أداءً ضعيفاً هذا العام.

سوق العملات المشفرة لعملات المشفرة العملات ترمب بتكوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

دقيق

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء

صورة أرشيفية

الفرح تحول لميتم .. مصرع شاب بطلق خرطوش خلال نقل عفش عروسة بالشرقية

لوشا

تأجيل محاكمة التيك توكر لوشا لجلسة 17 نوفمبر

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد