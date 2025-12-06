موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 وقيم الشرائح وخطوات الاستعلام

موعد صرف معاشات ديسمبر .. تترقب ملايين الأسر في مختلف المحافظات موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 باعتباره آخر معاشات السنة وأكثرها اهتماما لدى أصحاب المعاشات والمستحقين، إذ تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء عمليات الصرف خلال الأيام الأولى من الشهر، وفقًا لخطة منظمة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم من دون تزاحم، وضمان توافر وسائل صرف متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

هذا الاهتمام الواسع يجيء في ظل انتظام صرف المعاشات في بداية كل شهر، مع استمرار الزيادة التي جرى تطبيقها في يوليو الماضي على جميع الشرائح.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، وهو الموعد الرسمي المعتاد لصرف المعاشات شهريًا، إذ يستفيد من هذه الدفعة أكثر من 13 مليون مستفيد.

تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، وهو ما يمنح أصحاب المعاشات مرونة في استلام مستحقاتهم في أي وقت يناسبهم، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي أو من خلال مكاتب البريد أو البنوك المشاركة في منظومة الصرف.

تعكس هذه الآلية رغبة الجهات المختصة في تنظيم عملية الصرف بشكل يحد من التكدس ويضمن الحفاظ على راحة أصحاب المعاشات، خاصةً كبار السن، مع توفير جميع السبل اللازمة لتسهيل عملية السحب من القنوات الإلكترونية والرقمية المعتمدة.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2025 بعد الزيادة

تُصرف معاشات شهر ديسمبر بالقيم الجديدة التي جرى تطبيقها ضمن زيادة يوليو الماضية، وجاءت الشرائح كما هو موضح من دون أي تغيير في الأرقام، لضمان وصول كل فئة إلى حقها كاملا، وتتمثل القيم الخاصة بكل شريحة في الآتي:

معاشات الشريحة الأولى تبلغ 1719 جنيها.

معاشات الشريحة الثانية تبلغ 1938 جنيها.

معاشات الشريحة الثالثة تبلغ 2116 جنيها.

معاشات الشريحة الرابعة تبلغ 2645 جنيها.

معاشات الشريحة الخامسة تبلغ 3040 جنيها.

معاشات الشريحة السادسة تبلغ 3438 جنيها.

معاشات الشريحة السابعة تبلغ 3835 جنيها.

معاشات الشريحة الثامنة تبلغ 4232 جنيها.

معاشات الشريحة التاسعة تبلغ 4628 جنيها.

معاشات الشريحة العاشرة تبلغ 5025 جنيها.

معاشات الشريحة الحادية عشرة تبلغ 5422 جنيها.

معاشات الشريحة الثانية عشرة تبلغ 5819 جنيها.

معاشات الشريحة الثالثة عشرة تبلغ 6215 جنيها.

معاشات الشريحة الرابعة عشرة تبلغ 13.330 جنيها.

وتحظى هذه القيم باهتمام كبير من المستفيدين خلال هذه الفترة، لكونها تمثل المستحقات النهائية للسنة المالية الحالية، إذ يسعى كثيرون إلى معرفة مبلغ الشريحة الخاصة بهم قبل حلول موعد الصرف، لتسوية الالتزامات المالية المختلفة.

خطوات الاستعلام عن بيانات معاش ديسمبر

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تساعد أصحاب المعاشات في الاستعلام عن بيانات ملف المعاش بسهولة، وذلك عبر خطوات واضحة تمكن المستخدم من معرفة بياناته الأساسية دون الحاجة إلى زيارة أي مكتب، وتشمل خطوات الاستعلام الآتية:

تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

الضغط على أيقونة صاحب معاش.

اختيار أيقونة الخدمات التأمينية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على أيقونة استعلام لعرض البيانات الأساسية الخاصّة بالملف التأميني.

وتساعد هذه الخدمة الرقمية على توفير الوقت والجهد، كما تمنح أصحاب المعاشات فرصة متابعة بياناتهم في أي وقت، إضافة إلى أنها تسهم في دعم التحول الرقمي الذي تتبناه مختلف الجهات الحكومية.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

تتوفر أمام المواطنين عدة طرق لصرف معاش شهر ديسمبر، لتلبية احتياجات كل فئة وتوفير خيارات مرنة تلائم الجميع، ويمكن استلام المعاش من الأماكن الآتية:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

منافذ فوري وكارت ميزة.

وتسهم هذه الوسائل المتنوعة في تخفيف الضغط على منافذ الصرف، كما تمنح أصحاب المعاشات القدرة على الحصول على مستحقاتهم بسهولة، مع إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية للسحب من أي مكان وفي أي وقت.