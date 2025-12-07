اليوم .. مُحاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية النزهة"، والمقيدة برقم 8237 لسنة 2025.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف داخل البلاد بما من شأنه الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة الجهات الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون. واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تستخدم العنف لتحقيق أغراضها.

ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، كما شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها.

وأسندت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة تزوير محرر رسمي، فيما نُسب للمتهمين من الأول إلى الثالث ارتكاب جرائم تزوير أخرى، إضافة إلى اتهام المتهم الأول بتقديم بطاقة هوية مزورة.