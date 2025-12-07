أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل

في واقعة خطيرة، تعرض أكثر من 100 راكب وطاقم سفينة سياحية لمرض خطير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تفشي العدوى

وأصيب المائة بسبب تفشي عدوى، حيث قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية إن المصابين تعرضوا لذلك في بداية رحلة حول العالم تستغرق 133 يومًا.

وكانت الأعراض التقيؤ والإسهال، علاوة على اعتلالات أخرى.

وتفشى المرض على متن سفينة إيدا كريسيس لأول مرة في 30 نوفمبر، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات الاستجابة للمخاطر الصحية، بما في ذلك التطهير والعزل والاختبار.

وحدد المسؤولون سبب المرض لدى ما لا يقل عن 95 راكبًا وستة من أفراد الطاقم بأنه فيروس نوروفيروس، وهو فيروس شديد العدوى.

وانطلقت السفينة من هامبورج في ألمانيا يوم 10 نوفمبر، وتوقفت في بوسطن ونيويورك وميامي، وسوف تتوجه إلى أمريكا الوسطى والمكسيك وأوروبا واليابان.

وأشارت السلطات إلى أن عدد المرضى كان أقل من 6% من إجمالي من كانوا على متن السفينة، وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن شركة إيدا وطاقمها كانوا سريعين في الاستجابة للتفشي.

فيروس نوروفيروس

يعد نوروفيروس فيروسًا يصيب المعدة والأمعاء، ويسبب التهابًا معديًا معويًا، وتظهر أعراضه عادة بعد 12–48 ساعة من الإصابة، وتستمر من يومين إلى 3 أيام.