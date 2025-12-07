قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة
كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو
مفاجأة صادمة .. مشروبات شتوية شهيرة تسبّب تساقط الشعر
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو
هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة
محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم
أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل
هل يخفض نزول «الدولار» أسعار السيارات؟ .. رئيس قطاع المُستعمل يكشف مفاجأة
حرمان من الإنجاب يقود لاختطاف .. الأجهزة الأمنية تكشف لغز اختفاء طفل داخل مستشفى بسوهاج
طارق زياد يُشيد بأداء لاعبي فلسطين ويكشف صعوبات عدي الدباغ في الزمالك|فيديو
القبض على زوجين اختطفا طفــلًا من داخل مستشفى بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل

سفينة عملاقة.. ارشيفية
سفينة عملاقة.. ارشيفية
محمد على

في واقعة خطيرة، تعرض أكثر من 100 راكب وطاقم سفينة سياحية لمرض خطير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تفشي العدوى

وأصيب المائة بسبب تفشي عدوى، حيث قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية إن المصابين تعرضوا لذلك في بداية رحلة حول العالم تستغرق 133 يومًا.

وكانت الأعراض التقيؤ والإسهال، علاوة على اعتلالات أخرى.

وتفشى المرض على متن سفينة إيدا كريسيس لأول مرة في 30 نوفمبر، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات الاستجابة للمخاطر الصحية، بما في ذلك التطهير والعزل والاختبار.

وحدد المسؤولون سبب المرض لدى ما لا يقل عن 95 راكبًا وستة من أفراد الطاقم بأنه فيروس نوروفيروس، وهو فيروس شديد العدوى.

وانطلقت السفينة من هامبورج في ألمانيا يوم 10 نوفمبر، وتوقفت في بوسطن ونيويورك وميامي، وسوف تتوجه إلى أمريكا الوسطى والمكسيك وأوروبا واليابان.

وأشارت السلطات إلى أن عدد المرضى كان أقل من 6% من إجمالي من كانوا على متن السفينة، وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن شركة إيدا وطاقمها كانوا سريعين في الاستجابة للتفشي.

فيروس نوروفيروس

يعد نوروفيروس فيروسًا يصيب المعدة والأمعاء، ويسبب التهابًا معديًا معويًا، وتظهر أعراضه عادة بعد 12–48 ساعة من الإصابة، وتستمر من يومين إلى 3 أيام.

فيروس نوروفيروس ١٠٠ من ركاب سفينة

