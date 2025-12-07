محمد صبحي يحيي الذكرى التاسعة لرحيل زوجته: لم تغادري ذهني ولا ذاكرتي

استعاد الفنان محمد صبحي ذكرى رحيل زوجته الراحلة نيفين رامز التي غادرته قبل تسع سنوات، وذلك من خلال منشور مؤثر شاركه عبر حسابه على موقع إنستغرام.

ونشر صبحي صورة تجمعه بها، وكتب في رسالته:"حبيبتي… في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر رحلتِ عنّا منذ 9 سنوات، لكنك لم تغادري ذهني ولا ذاكرتي. ما زلتِ حاضرة في وجداني الذي تَشكّل من أخلاقك وقلبك الحنون، ومن عقلك الذي كان يدفعني دائمًا لتحقيق أحلامي وأحلامك."



وتابع:"لن أستطيع ردّ جزء مما منحتيه لي ولأبنائنا وأحفادنا. لم تخسري شيئًا برحيلك… نحن الذين خسرنا. أدعو الله لكِ في كل صلاة بالرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواك الجنة. أفتقدك يا Vina كما كنت أناديك دائمًا."