الأهلي يقدم عرضه الأخير لعبد القادر بـ17 مليون جنيه وينتظر الرد
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صبحي يحيي الذكرى التاسعة لرحيل زوجته: لم تغادري ذهني ولا ذاكرتي

منار نور

استعاد الفنان  محمد صبحي ذكرى رحيل زوجته الراحلة نيفين رامز التي غادرته قبل تسع سنوات، وذلك من خلال منشور مؤثر شاركه عبر حسابه على موقع إنستغرام.

 ونشر صبحي صورة تجمعه بها، وكتب في رسالته:"حبيبتي… في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر رحلتِ عنّا منذ 9 سنوات، لكنك لم تغادري ذهني ولا ذاكرتي. ما زلتِ حاضرة في وجداني الذي تَشكّل من أخلاقك وقلبك الحنون، ومن عقلك الذي كان يدفعني دائمًا لتحقيق أحلامي وأحلامك."


وتابع:"لن أستطيع ردّ جزء مما منحتيه لي ولأبنائنا وأحفادنا. لم تخسري شيئًا برحيلك… نحن الذين خسرنا. أدعو الله لكِ في كل صلاة بالرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواك الجنة. أفتقدك يا Vina كما كنت أناديك دائمًا."

محمد صبحي زوجة محمد صبحي الفنان محمد صبحي

