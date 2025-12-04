استقبل أهدافاً أكثر من المباريات.. إحصائية صادمة عن محمد صبحي

علق الناقد خالد طلعت على مستوى حارس مرمى الزمالك محمد صبحي في المباريات.

مستوي محمد صبحي

وقال خالد طلعت عبر تصريحات إذاعيه: محمد صبحي الحارس الوحيد في تاريخ الزمالك والأهلي الذي استقبل أهدافاً أكثر من المباريات التي لعبها".

أحمد عبد الرؤوف:هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية وصبحي حارس كبير

وكان قد كشف أحمد عبد الروؤف مدرب القلعة البيضاء عن هدف اللاعب محمد صبحي أمام كايزر تشيفز.

وقال أحمد عبد الروؤف عبر تصريحات إذاعيه: “هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية وصبحي حارس كبير”.

وكان قد قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" أشكر اللاعبين على ما قدموه المباراة، وفريق كايزر تشيفز له اسم كبير، لكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني، في حين أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين، واستقبال هدفًا من خطأ في الدقائق الأخيرة وهو مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وواصل:" حصلنا على نقطة التعادل وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، وأرفض الحديث عن التحكيم في لقاء اليوم".

وتابع أحمد عبد الرؤوف": خسرنا نقطتين في مباراة اليوم، واستقبال هدف من خطأ في أخر دقيقة يحزننا جميعًا، والزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.