فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد عبد الرؤوف:هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية وصبحي حارس كبير

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف أحمد عبد الروؤف مدرب القلعة البيضاء عن هدف اللاعب محمد صبحي أمام كايزر تشيفز.

وقال أحمد عبد الروؤف عبر تصريحات إذاعيه: “هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية وصبحي حارس كبير”.

وكان قد قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" أشكر اللاعبين على ما قدموه المباراة، وفريق كايزر تشيفز له اسم كبير، لكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني، في حين أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين، واستقبال هدفًا من خطأ في الدقائق الأخيرة وهو مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وواصل:" حصلنا على نقطة التعادل وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، وأرفض الحديث عن التحكيم في لقاء اليوم".

وتابع أحمد عبد الرؤوف": خسرنا نقطتين في مباراة اليوم، واستقبال هدف من خطأ في أخر دقيقة يحزننا جميعًا، والزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مساعدات غزة

اللجنة المصرية في غزة تحرك قافلة إغاثة إلى خان يونس.. فيديو

الإخوان

تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة

سوريا

تقارير: دمشق ترحب بالاستثمار الدنماركي .. ومباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

