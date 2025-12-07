قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
الجبهة الوطنية يفصل مرشح أرمنت بعد تنازله عن الترشح دون موافقة قيادات الحزب
كأس العرب.. أبرز مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

داخل المتاهة الغارقة.. ماذا يختبئ في أطول كهف مائي بالعالم؟

كهف أوكس بيل ها
كهف أوكس بيل ها
أمينة الدسوقي

في أعماق شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، يكمن عالم مائي ساحر يصعب تخيله إنه كهف "أوكس بيل ها" (Ox Bel Ha)، أطول كهف مائي مكتشف على كوكب الأرض، وشبكة طبيعية هائلة تتشابك فيها الممرات كمتاهة لا تزال تكشف أسرارها مع كل رحلة استكشاف جديدة.

شبكة مائية لا تنتهي

يواصل العلماء والغواصون تسجيل مفاجآت مذهلة داخل هذا النظام الجوفي المعقد فقد نجح فريق استكشاف خلال هذا العام في رسم خريطة 524 كيلومتراً من الممرات المائية تحت الأرض قرب مدينة تولوم المكسيكية، وهو رقم يعكس ضخامة النظام لكنه لا يمثل نهايته، إذ ما زالت أجزاء واسعة تنتظر من يصل إليها لأول مرة.

معنى الاسم وجذوره

يأتي اسم أوكس بيل ها من لغة المايا، ويعني "ثلاثة مسارات للمياه"، في دلالة على التشعب الهائل الذي يميز هذا الكهف وبالفعل، فإن مساراته المتداخلة تشكل شبكة مائية معقدة يتطلب استكشافها خبرة كبيرة وتجهيزات دقيقة.

منذ متى بدأ الاكتشاف؟

لم يعرف العالم الغربي بوجود هذا الكهف سوى في عام 1996، قبل أن تبدأ عمليات الاستكشاف الجدية بعد سنوات قليلة ومنذ ذلك الوقت، يعمل غواصو الكهوف على التوغل قدر الإمكان داخل الممرات، معتمدين على خرائط دقيقة وخطط متقنة:

تنسيق الأكسجين قبل كل غوص

ضبط الطفو في الممرات الضيقة

وضع علامات إرشادية داخل الكهف

إبقاء اتصال دائم مع السطح لضمان الأمان وجمع البيانات

هذه العملية شاقة للغاية، لكنها أثمرت عن اكتشافات غيرت فهم العلماء لطبيعة الكهوف المائية في يوكاتان.

ماذا يوجد داخل المتاهة الغارقة؟

قاعات تحت الأرض بحجم مباني حيث تضم شبكة أوكس بيل ها غرفاً وقاعات مائية شاسعة، بعضها يشبه الكهوف الجليدية الضخمة، وتتسع لعدد كبير من الغواصين في الوقت نفسه وتشكل الصخور الداخلية لوحات جيولوجية فريدة نتيجة آلاف السنين من الترسّبات الطبيعية.

ممرات لم تطأها قدم بشرية

اكتشف الغواصون ممرات جديدة بالكامل تمتد لمئات الكيلومترات، ما عزز صورة هذا النظام باعتباره أكثر الكهوف تعقيداً على الإطلاق.

آثار حضارة المايا

داخل بعض الغرف، وجد العلماء قطعاً أثرية نادرة تعود إلى حضارة المايا، ما يكشف أن هذه المنطقة كانت جزءا من طقوس أو طرق قديمة استخدمها السكان قبل آلاف السنين.

أنظمة حياة تعيش في الظلام

يحوي الكهف أيضاً أنظمة بيئية دقيقة، تضم كائنات صغيرة متكيفة مع العيش في العتمة الدائمة والضغط المائي المرتفع، وهو ما فتح باباً جديداً لدراسة البيئات القاسية في الطبيعة.

اكتشافات حديثة توسّع حدود الكهف

قبل سنوات قليلة فقط، تمكن فريق استكشاف من إضافة 10 كيلومترات جديدة إلى الخرائط الرسمية، ليصل الطول الإجمالي إلى 524 كيلومتراً وفق تقارير منظمة CINDAQ المختصة بالحفاظ على أنظمة المياه في منطقة كينتانا رو.

وفي عام 2023، كتب الغواصون في مجلة In Depth: "لدهشتنا، شعرنا أننا أول من يصل إلى هذه الممرات."

كما شهد عام 2018 اكتشاف روابط بين أنظمة كهوف أخرى في المكسيك، ما أدى حينها إلى اعتقاد مؤقت بوجود كهف أطول قبل أن يستعيد أوكس بيل ها مكانته كالأول عالمياً.

كنز طبيعي وتاريخي تحت الأرض

أوكس بيل ها ليس مجرد شبكة مائية، إنه متحف طبيعي وأرشيف تاريخي ومختبر بيئي في آن واحد ومع كل حملة استكشاف، يزداد حجم الأسئلة أكثر من الإجابات، ما يجعل هذا الكهف واحداً من أكثر الأسرار الجيولوجية إثارة على سطح (وتحت سطح) الأرض.
 

كهف أوكس بيل ها أعماق شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك أوكس بيل ها الكهوف المائية الكهوف الجليدية الضخمة آثار حضارة المايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص هارب من تنفيذ أحكام بالقاهرة

شدة خشبية

ننشر أسماء مصابى حادث سقوط شدة خشبية ببنها

اموال

عقارات وسيارات.. ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد