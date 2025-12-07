هل حديث دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك صحيح؟.. عالم أزهري يوضح

هل حديث دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك صحيح؟، سؤال أجاب عليه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

يقول السائل: هل هناك ما يسمى بكفارة المجلس؟، وأجاب العالم الأزهري أن كفارة المجلس ورد ذكرها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك (( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إﻻ أنت أستغفرك وأتوب إليك، إﻻ غفر له ما كان في مجلسه ذلك ) سنن الترمذي ج 9 ص 379، كما رواه ابن حبان رقم 594 والحاكم . وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع رقم 6192، واللغط الصوت والمراد به الهراء من القول وما لا طائل تحته.

كما جاء عن عبد الله بن عمرو وابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كفارة المجلس أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إﻻ أنت أستغفرك وأتوب إليك) . رواه الطبراني وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع رقم 4487 .

وروي أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إﻻ أنت أستغفرك وأتوب إليك ) فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له). رواه النسائي والحاكم وهو أيضا حديث صحيح، وصحيح الجامع رقم 6430 .

وأوضح العالم الأزهري أن في هذه الأحاديث الشربفة ما يدل على أن هذه الكلمات ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) تعد بمثابة الكفارة لقائلها عما شاب مجلسه مجلسه من لغو أو لغط وكلنا في حاجة إلى ذلك، مشيرًا إلى أن المسلم في حاجة إلى الذكر بهذه الكلمات بعد المجلس حتى وإن كان مجلسه مجس ذكر لأن هذه الكلمات تكون كالطابع على ما في المجلس وهذا من علامات القبول .

وشدد على كل من جلس في مجلس أن يقول قبل قيامه منه ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك )

دعاء كفارة المجلس مكتوب

ويستحب لمن جلس في مجلس تضمن هذا المجلس أحاديث فيها غيبة أو نميمة أو مخالفات شرعية، فعليه أن يردد دعاء كفارة المجلس .

وروى أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فقال قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذلك: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك: إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مجلسه ذلكَ» رواه الترمذي.

كيفية التوبة من تتبع عورات الناس

فيما قالت دار الإفتاء المصرية، إن تتبع عورات الآخرين والتشوف إلى الاطلاع عليها من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تُشيع الفساد في المجتمع.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عن كيفية التوبة من تتبع عورات الناس، أنه يجب على من يفعلها التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم بتلك الطريقة إذا علموا بما فعله واقترفه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطّلَع عليه من عورات هؤلاء الناس على كرههم ولا الحط من قدرهم.

وأشارت إلى أن التوبة من المعصية واجبة شرعًا باتفاق الفقهاء؛ لأنها من أهم قواعد الإسلام، منوهة أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ هو أمر.