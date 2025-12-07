القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد مركبة "توك توك" وآخر بالتعدى عليها بالسب والتنمر والإستيلاء على هاتفها المحمول بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية من (القائمة على النشر - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد مركبة "توك توك" وأخر لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والتنمر حال سيرها مترجلة بأحد الشوارع بدائرة القسم وحال قيامها بتوثيق الواقعة بهاتفها المحمول قام أحدهما بدفع يدها فحدثت مشاجرة بينهما دون حدوث إصابات.

أمكن تحديد المشكو فى حقهما وضبط أحدهما (مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بالتعدى على الشاكية بالسب ونفى قيامه بالتعدى عليها بالضرب، وجارى ضبط المتهم الهارب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





