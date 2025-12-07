بريطانيا.. رجال يرشون رذاذ الفلفل في مطار هيثرو واعتقال مشتبه به في الهجوم

أُلقي القبض على رجل في بريطانيا للاشتباه في اعتدائه على المارة في مطار هيثرو بلندن، بعد أن زُعم أنه رشّ رذاذ الفلفل عليهم، وفقا لما ذكرته بي بي سي.

وأفادت شرطة العاصمة بتورط مجموعة من الرجال في الحادث، وأن الضباط يعملون على تحديد هوية مشتبه بهم آخرين.

وفي وقت سابق، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الروسي الذي شنته روسيا ليلاً على عدة مدن في أوكرانيا، وقال إنه سيتوجه إلى لندن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز.

وأضاف أن القادة سيناقشون الوضع في أوكرانيا والمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وكتب ماكرون على موقع X.com: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعمنا الثابت. سنواصل جهودنا، إلى جانب الولايات المتحدة، لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، هرول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مفاجئ نحو مجموعة من الطلاب أمام جامعة سيتشوان في مدينة تشنغدو، متجاوزًا الطوق الأمني الصيني خلال اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى الصين، في مشهد غير مألوف ضمن الأعراف البروتوكولية للزيارات الرئاسية.

وبحسب ما نقلته قناة BFMTV الفرنسية، فقد استغل ماكرون توقف موكبه أمام الجامعة ليتوجه سريعًا إلى الحشد الطلابي الذي احتشد لتحيته، الأمر الذي أثار ارتباك عناصر الأمن الصيني المكلّفين بحمايته.