طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

رجال يرشون رذاذ الفلفل على المارة بمطار هيثرو بلندن.. واعتقال مشتبه به في الهجوم

فرناس حفظي

أُلقي القبض على رجل في بريطانيا للاشتباه في اعتدائه على المارة في مطار هيثرو بلندن، بعد أن زُعم أنه رشّ رذاذ الفلفل عليهم، وفقا لما ذكرته بي بي سي. 

وأفادت شرطة العاصمة بتورط مجموعة من الرجال في الحادث، وأن الضباط يعملون على تحديد هوية مشتبه بهم آخرين.

وفي وقت سابق، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الروسي الذي شنته روسيا ليلاً على عدة مدن في أوكرانيا، وقال إنه سيتوجه إلى لندن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز.

وأضاف أن القادة سيناقشون الوضع في أوكرانيا والمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وكتب ماكرون على موقع X.com: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعمنا الثابت. سنواصل جهودنا، إلى جانب الولايات المتحدة، لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، هرول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مفاجئ نحو مجموعة من الطلاب أمام جامعة سيتشوان في مدينة تشنغدو، متجاوزًا الطوق الأمني الصيني خلال اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى الصين، في مشهد غير مألوف ضمن الأعراف البروتوكولية للزيارات الرئاسية.

وبحسب ما نقلته قناة BFMTV الفرنسية، فقد استغل ماكرون توقف موكبه أمام الجامعة ليتوجه سريعًا إلى الحشد الطلابي الذي احتشد لتحيته، الأمر الذي أثار ارتباك عناصر الأمن الصيني المكلّفين بحمايته.

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

