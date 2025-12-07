قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأزمة تتصاعد.. استبعاد محمد صلاح من رحلة ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر من ليفربول : قد يتم استبعاد محمد صلاح من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بعد تصريحاته الأخيرة".

كان محمد صلاح قد خرج بتصريحات نارية ضد ليفربول ومدربه سلوت، بعد بقائه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

وقال بيرس في مقاله: "‏هناك الآن حرب دائرة أهليّة تحدث بين أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي ومدرب يقاتل من أجل إنقاذ وظيفته بعد تراجع مقلق في النتائج ومن المفهوم شعور صلاح بالألم وعدم الرضا. بعد سلسلة من 53 مباراة متتالية كأساسي في الدوري مع ليفربول على مدار 19 شهرًا، تم استبعاده من آخر ثلاث مباريات".

وتابع: “‏لم يشارك في التعادل الدرامي 3-3 ضد ليدز يونايتد، بعدما تم تجاهله بنفس الطريقة أمام ويست هام الأحد الماضي، قبل أن يُمنح 45 دقيقة كبديل في مباراة منتصف الأسبوع أمام سندرلاند”.

وأضاف: “‏لقد تضرر كبرياؤه بشكل كبير ويمكنك أن تدرك سبب شعوره بأنه تم استهدافه بشكل غير عادل. فهو اللاعب الوحيد الذي بدأ في الهزيمتين المهينتين على أنـفيلد أمام نوتنغهام فوريست وآيندهوفن، ومنذ ذلك الحين، تم وضعه على دكة البدلاء في جميع المباريات اتي آتت بعد ذلك”.


وواصل: “‏يجب على صلاح أن يجلس ويراقب أخطاء كوناتي ويتساءل لماذا تم التعامل معه بشكل مختلف وينطبق الأمر نفسه على كودي غاكبو، الذي كان أداؤه باهتًا باستمرار في الجهة اليسرى لكنه احتفظ بمكانه بشكل غريب”.


وأكمل: “‏لكن هذا لا يبرر قرار صلاح بالتصعيد إلى هذا الحد. هو يعلم جيدًا مدى تأثير كلماته، وإطلاقها بهذه الطريقة بعد المشهد المحبط لخسارة ليفربول تقدمه بنتيجة 2-0 و3-2 في ملعب إيلاند رود كان تصرفًا أنانيًا وغير محترم”.

واختتم: “‏هذا يزيد من السلبية حول النادي في وقت صعب. وبما أنه سيغادر للمشاركة في كأس أمم  افريقيا الأسبوع المقبل، هل كان من الصعب حقًا أن يتحمل وضعه الحالي حتى ذلك الحين بدلًا من كشف كل هذه الأمور أمام الملأ؟”.

الإعلامي فتح الله زيدان محمد صلاح نجم ليفربول إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا أوروبا سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

ترشيحاتنا

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة

شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

هيونداي إلنترا AD ام تويوتا كورولا

أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

شانجان ايدو بلس موديل 2026

مواصفات شانجان ايدو بلس 2026 الجديدة.. أسعار الفئات وصور

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان العطاء

المزيد