7 مباريات.. محمد صلاح يغيب عن ليفربول بسبب كأس أمم إفريقيا

الأحد 07/ديسمبر/2025 - 06:30 م 12/7/2025 6:30:44 PM

يغيب النجم المصري محمد صلاح عن المباريات القادمة لفريق ليفربول بسبب مشاركته مع المنتخب المصري فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح كالتالي:

ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم 20 ديسمبر.

ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم 27 ديسمبر.

ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم 1 يناير.

ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي يوم 4 يناير.

ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي يوم 8 يناير.

ليفربول ضد آرسنال يوم 17 يناير.

ليفربول ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم 21 يناير.

كما سيغيب الفرعون حال وصول مصر لنهائي أمم أفريقيا عن مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي المقرر إقامتها يوم 10 يناير.