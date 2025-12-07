قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
حرب أهلية .. هؤلاء هاجموا محمد صلاح بعد تصريحاته ضد سلوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاتب التاريخ في ليفربول.. شوبير يدعم محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح
يارا أمين

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على دعم نجم ليفربول محمد صلاح خاصة بعد أزمته الأخيرة وتدهور علاقته مع آرني سلوت.

ونشر شوبير صورة لصلاح عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “الملك المصري، كاتب التاريخ في ليفربول".

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

وأوضح النجم المصري أنه أخبر عائلته بالحضور إلى مواجهة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه سيستمتع بهذه المباراة لأنها ربما تكون "وقفة وداع".

وانتقد صلاح النتائج الأخيرة، معتبرًا أن الأهداف التي يستقبلها الفريق "سخيفة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يهاجم زملاءه.

وأكد أنه سيظل يحب ليفربول دائمًا، إلا أن ما يمر به حاليًا "غير مقبول وغير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم.

الإعلامي أحمد شوبير ليفربول شوبير محمد صلاح مو صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

انطلاقة إستراتيجية للتعليم الطبي.. افتتاح المرحلة الإنشائية الأولى للمجمع الطبي بجامعة العاصمة

مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول

وزير الصحة

نفي واعتراف وطمأنة.. تفاصيل مؤتمر وزير الصحة عن الوضع الوبائي في مصر

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد