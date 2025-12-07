قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية

محمد صلاح
محمد صلاح

فجر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو مفاجأة جديدة، أعادت ملف مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر إلى الواجهة، بعدما أكد أن أندية دوري روشن السعودي لم تتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد معه، رغم استمرار اهتمامها القوي بضم اللاعب.

رومانو أوضح عبر قناته على "يوتيوب" أن غياب العروض الرسمية لا يعني على الإطلاق انتهاء الاهتمام السعودي، مشددًا على أن محمد صلاح لا يزال هدفًا رئيسيًا لعدة أندية ترغب في جلبه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

رحيل محمد صلاح

وأضاف الصحفي الإيطالي: "هناك فرصة حقيقية لرحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير. لكن حتى هذه اللحظة لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بين اللاعب والأندية السعودية حول العقد أو الراتب، كما لم يتلقَ ليفربول أي عرض رسمي حتى الآن".

بيع محمد صلاح

وتأتي تصريحات رومانو بعد ساعات من تقرير نشرته صحيفة تليجراف البريطانية، أكدت خلاله أن إدارة ليفربول منفتحة على بيع محمد صلاح في الشتاء، من أجل تحقيق استفادة مالية، خاصة أن عقد اللاعب يقترب من دخوله فترته الأخيرة.

ويُذكر أن صلاح كان قد أصبح هدفًا ضخمًا للدوري السعودي الصيف الماضي، حيث حاول اتحاد جدة ضمه في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تتمسك إدارة ليفربول باستمراره.

