رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مي زين الدين: نؤسس لجيل من سيدات السلة للكراسي المتحركة ليمثل مصر عربيا وأفريقيا

مي زين الدين
مي زين الدين
محمد سمير

أكدت مي زين الدين، رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، دعمها الكامل لانطلاقة فرق السيدات في أول ظهور رسمي لهن ببطولة الدوري العام، مشيرة إلى أن دخول السيدات ساحة المنافسات المحلية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير اللعبة داخل مصر، ويعكس التزام الاتحاد بخطط التوسع والشمول الرياضي.

وشددت زين الدين ، على أن مشاركة فرق السيدات لا تُعد خطوة تنظيمية فحسب، بل محطة محورية في مشوار بناء منظومة أكثر تكاملًا، مضيفة: “ظهور السيدات في البطولات الرسمية يعد إنجازا حقيقيا يجسد واحدة من أهم استراتيجيات الاتحاد، وهي توسيع قاعدة اللعبة وتمكين المرأة رياضيا، وخلق فرص حقيقية لجيل جديد من اللاعبات لإثبات قدراتهن على المستويين المحلي والقاري”.

وأضافت رئيسة الاتحاد ، أن انطلاق منافسات السيدات داخل إطار الدوري العام يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العدالة في الفرص وتكافؤ المنافسة، مؤكدة أن وجود فرق للسيدات داخل أرض المنافسات المحلية، هو بداية فصل جديد، تتقدم فيه كرة السلة على الكراسي المتحركة نحو شمولية أكبر، مع توفير منصة حقيقية للبطلات لإبراز مهاراتهن والسعي نحو تحقيق البطولات.

وأوضحت زين الدين، أن الاتحاد وضع ملف تطوير الفرق النسائية ضمن أولويات خطة الاتحاد، عبر توفير الدعم الفني الكامل، وتطوير بيئة التدريب، ودعم الفرق بالأدوات والتجهيزات المناسبة، إلى جانب العمل على تسهيل مشاركات الأندية واللاعبات في البطولات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تأسيس قاعدة منافسة قوية قادرة على تمثيل مصر بصورة لائقة في الاستحقاقات العربية والإفريقية.

وأكدت أن ما يتحقق حاليا هو بداية لمسار طويل يهدف إلى ترسيخ حضور السيدات في اللعبة، وتقديم نموذج مصري قادر على المنافسة وصناعة أبطال وبطلات يمثلون مصر في البطولات الكبرى مستقبلا.

وشهد اليوم الأحد انطلاق أول دوري رسمي للسيدات بنظام 3x3، ليشكل خطوة تاريخية في مسيرة دعم الرياضة النسائية من جانب الاتحاد وبمشاركة ثلاث فرق في دوري السيدات هم مستقبل الإسكندرية والحسن القاهرة والحسن الإسكندرية (فريق أ & فريق ب).

مي زين الدين رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة بطولة الدوري العام فرق السيدات أول دوري رسمي للسيدات

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الحكومة المصرية قامت بأنشاء منظومة متكاملة للمخلفات في القليوبية

القليوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة بالمحافظة

القمص إيرينيئوس البرموسي وقداسة الكاثوليكوس

مشاركة الكنيسة القبطية في قبرص في احتفال الكنيسة الأرمنية بمرور 38 سنة على حبرية قداسة الكاثوليكوس

القداس الإلهي

قداس الذكرى السنوية الثالثة لنياحة نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

