تكريم صحفية صدى البلد في حفل تخريج دبلوم الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية

كرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة “رينال عويضة” الصحفية ومذيعة النشرات بموقع صدى البلد، لتخرجها من دبلومة الإعلام الرقمي.

وشهدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، احتفالية مميزة بتخريج الدفعتين التاسعة والعاشرة من دبلومة الإعلام الرقمي المقدمة من مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية و الرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة.

أقيم الحفل بقاعة باسيلي بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية، يتقدمهم الأستاذة الدكتورة نهى المكاوي، ، عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة، والأستاذ الدكتور حسين أمين، مدير المركز، والأستاذة دينا سعد ، المدير المشارك لبرنامج التنمية المهنية بالمركز ، إلى جانب أعضاء الهيئة الاستشارية الدولية العليا للمركز، وضيف الشرف والمتحدث الرئيسي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مدربي الدبلومة و عدد من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين البارزين وخريجي الدبلومة وأسرهم.

خلال كلمتها، أعربت الدكتورة نهى المكاوي عن فخرها بإنجازات الخريجين، مؤكدة أن الإعلام الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وأن خريجي الدبلومة يمتلكون الأدوات والمعرفة التي تؤهلهم لقيادة هذا المجال المتطور. وشددت على أهمية الاستمرار في التعلم ومواكبة التطورات السريعة، داعية الخريجين إلى الإبداع والالتزام بالأخلاقيات المهنية ليكونوا صوت الحق والعدل في المجتمع.

من جانبه ، رحّب الدكتور حسين أمين بالحضور والخريجين، مشيدًا بجهودهم على مدار عام كامل من الدراسة والتدريب، مؤكداً أن الدبلومة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي على يد نخبة من الخبراء، مما يجعلها البرنامج الرائد في الإعلام الرقمي بالمنطقة العربية. وأعلن خلال الحفل عن انطلاق مشروع جديد للمركز يتمثل في دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي، بعد عام من الإعداد والبحث، ليكون محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تطوير التعليم الإعلامي.